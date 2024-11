Kompany-Entscheidung schockt Bayern-Fans

Kompany erklärt Tel-Entscheidung

Die überraschende Startelf-Nominierung von Tel war innerhalb kürzester Zeit das bestimmende Thema in den sozialen Netzwerken. Binnen Sekunden rauschten die Kommentare unter dem Aufstellungspost der Münchner herein.

Viele Bayern-Fans zeigten sich regelrecht euphorisiert, so hatten sie sich Tel doch schon länger in die Startelf herbeigesehnt. „Moment, steht da wirklich eine 39? Ein Traum wird wahr“, war dort beispielsweise zu lesen.

Bayern-Fans verwundert

Der französische Youngster durfte in der laufenden Bundesliga-Saison bis dato nur gegen den SC Freiburg von Beginn an ran. Auch beim Pokalerfolg in Ulm stand Tel in der Startformation. Jetzt ist er gegen den BVB gefordert.