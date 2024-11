Neuer? "Danach ist es Zeit für einen Newcomer"

Elf deutsche Meisterschaften, zwei Champions-League -Titel und sechs Pokalsiege feierte Manuel Neuer in seiner Karriere mit dem FC Bayern München . Durch seine Leistungen und die Vielzahl an Erfolgen etablierte sich der Weltmeister von 2014 längst als einer der besten Torhüter der Fußballgeschichte.

Doch in der jüngeren Vergangenheit stand der inzwischen 38 Jahre alte Neuer zunehmend in der Kritik. In Hinblick auf seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag gilt es für Neuer und den FCB in naher Zukunft auch eine Entscheidung zu treffen, wie dessen Karriere darüber hinaus weiter verlaufen könnte.

Neuer? „Statistik spricht gerade nicht unbedingt für ihn“

„Die Statistik spricht gerade nicht unbedingt für ihn“, erkannte auch Weidenfeller, wie Neuer 2014 Weltmeister in Rio. Allerdings ordnete der Ex-BVB-Torhüter ein: „Oftmals ist es so, dass du als Torwart das kompensieren möchtest, was die Abwehrspieler dir anbieten. Das heißt, wenn die Abwehrspieler in eine Fehlerkette reindrehen, versuchst du das als Torwart zu korrigieren und tappst dann selber noch in Fehler rein. Deshalb sieht er gerade manchmal nicht gut aus.“