Rangnick? "Im Notfall geht er über Leichen" - Ex-Österreich-Star wird deutlich

Bereits vor dem Aus von Verbandspräsident Klaus Mitterdorfer erklärte der frühere Nationalspieler der Alpenrepublik und Ex-Bundesliga-Profi (Werder Bremen, VfB Stuttgart, Hannover 96) im gemeinsam mit Ex-Teamkollege Max Kruse betriebenen Podcast Flatterball : „Dieser Machtkampf ist total notwendig, weil der ÖFB in seinen Strukturen nämlich total veraltet ist und da neuer Wind rein muss. Genau das habe ich mir auch von Anfang an von Ralf Rangnick versprochen.“

Rangnick steht dafür, „Strukturen aufzubauen“

Der stark in die Kritik geratene Mitterdorfer hatte am Donnerstagabend seinen Posten aufgegeben, nachdem hinter den Verbandskulissen heftige Auseinandersetzungen getobt hatten.

Der Funktionär war seit Juli 2023 im Amt. Umstritten war vor allem seine Entscheidung, sich zum Jahresende von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold trennen zu wollen. Dies sollte auf der Präsidiumssitzung am Freitag abgesegnet werden. Rangnick hatte diese Absicht deutlich kritisiert , daraufhin hatte ihm Mitterdorfer Vetternwirtschaft vorgeworfen - was der Deutsche, der Neuhold unterstützte, empört zurückwies und stattdessen anführte, zu Mitterdorfer mittlerweile „gar kein Verhältnis“ mehr zu haben.

„Wenn er etwas will, dann zieht er das durch“

Bezugnehmend auf den Nationalcoach seines Landes fügte Harnik weiter an: „Ralf Rangnick ist dominant, wenn er etwas will, dann zieht er das durch - und im Notfall geht er auch über Leichen. Wenn er also fachlich von jemandem nicht überzeugt ist, dann kann der menschlich noch so top sein. Der wird es dann nicht lange bei ihm aushalten und gemeinsam mit Rangnick arbeiten. Deshalb bin ich mir sicher, dass Neuhold einen guten Job macht.“