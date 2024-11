Unterstützung für BVB-Kapitän! "Can musste zu sehr fürs Team büßen"

Emre Can wird in dieser Saison zeitweise zum Sündenbock beim BVB gemacht. Der frühere Dortmund-Star Torsten Frings nimmt den Kapitän in Schutz.

Mit seiner Roten Karte bei der 1:3-Auswärtspleite in Mainz brachte sich BVB-Kapitän Emre Can selbst um einen Einsatz im Topspiel gegen den FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die in dieser Saison immer wieder aufgekommene Kritik an Can hält der frühere Dortmund-Star Torsten Frings indes nicht für gerechtfertigt.