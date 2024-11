Vor Mitgliederversammlung: BVB besiegt den Lieblingsgegner

Und das, obwohl Torjäger Serhou Guirassy kurzfristig ausfiel. Der Stürmer, der sich Hoffnung auf die Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres machen darf, fehlte wegen eines Infekts. Ob er am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Dinamo Zagreb dabei sein kann, ist ungewiss.

In Guirassys Abwesenheit traf Maximilian Beier (7.) zur frühen Führung und bestätigte damit seine gute Form, die er in der Länderspielpause bei der U21 gezeigt hatte. Felix Nmecha (40.) mit einem Treffer aus der Distanz sorgte noch vor der Pause für das 2:0. Weite Teile der zweiten Halbzeit spielte Dortmund nach der Gelb-Roten Karte gegen Patrick Osterhage (63.) in Überzahl, Julian Brandt (66.) und Jamie Gittens (77.) erhöhten. In der Nachspielzeit sah auch Junior Adamu nach Tätlichkeit die Rote Karte (90.+3).