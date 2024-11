Was ist nur mit Kobel los?

Allein numerisch sorgt Kobels Ausfall für die nächste große Lücke beim BVB, aber auch als Führungsspieler und Leistungsträger ist der Schweizer kaum zu ersetzen. „Greg will vorangehen und Verantwortung übernehmen, wie es sich für einen erfahrenen Spieler aus dem Mannschaftsrat auch gehört“, so Sahin über seine Nummer Eins. ( STAHLWERK Doppelpass mit dem ehemaligen BVB-Keeper Roman Weidenfeller und Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung, Sonntag ab 11 Uhr LIVE auf SPORT1 und STREAM )

Dabei stellt sich seit geraumer Zeit allerdings immer wieder die Frage, inwieweit der 26-Jährige diese Führungsrolle auch konstant ausfüllen kann. Seine Leistungen stehen dabei weniger zur Debatte, auch wenn er in dieser Saison noch nicht mit außergewöhnlichen Vorstelllungen glänzen konnte.

Vielmehr rückt seine Anfälligkeit für Verletzungen in den Fokus.

Viele Muskelbeschwerden bremsen Kobel aus

War der 1,96 Meter große Torwart zu Beginn seiner Karriere bei der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart so gut wie nie verletzt, häufen sich viele verschiedene kleinere Blessuren seit seiner Ankunft im Sommer 2021 in Dortmund.

Auffällig dabei: Außer einer Bänderverletzung in seiner Debüt-Saison bei den Schwarz-Gelben und eines Muskelfaserrisses im Herbst 2022 sind keine längeren Verletzungen in Kobels Krankenakte zu finden.

In der vergangenen Spielzeit fehlte er insgesamt elf Spiele - für die Borussia und die Schweizer Nationalmannschaft. Die Gründe dafür lagen entweder bei muskulären Problemen oder Krankheitsfällen.

Kobel mit „zu häufigen“ Ausfallzeiten

Bereits im Februar dieses Jahres hatte sich der damalige BVB-Trainer Edin Terzic zu Kobels immer wiederkehrenden Ausfallzeiten geäußert: „Es ist so, dass es bei Greg immer wieder – Gott sei Dank nur kurze – Ausfallzeiten waren. Aber sie waren zu häufig. Vor allem auch immer wieder vor wichtigen Spielen.“ Dabei fehlte der Torwart damals von Anfang des Jahres bis Mitte März ganze sechsmal .

Seine ständigen Ausfälle sorgten nicht nur in Dortmund für viele Fragezeichen. Die Schweizer Zeitung Blick glaubte damals, die Gründe seiner Verletzungsanfälligkeit zu kennen „Der für seinen Ehrgeiz bekannte Zürcher schiebt Extraschicht um Extraschicht“, hieß es. Er gehe an seine Grenzen – und manchmal auch darüber hinaus. Weil er an die Weltspitze wolle.