Watzke verrät seinen Plan zum Thema Rheinmetall!

Hans-Joachim Watzke reagiert auf den Denkzettel der BVB-Mitglieder und will sich in der brisanten Rheinmetall-Frage nun ein genaues Bild machen.

„Ich wünsche mir, dass wir uns ein komplettes Meinungsbild unserer 218.000 Mitglieder einholen“, sagte der Geschäftsführer am Montag bei der Hauptversammlung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA vor den Aktionären.

BVB-Mitglieder mit Denkzettel für Watzke und Co.

Watzke sprach am Montag von einem „deutlichen Signal, was ich auch höre. In einer Gesamtbewertung muss ich aber auch für mich bewerten, dass es 0,25 Prozent unserer Mitglieder sind. Ich bin Demokrat, ich akzeptiere das Ergebnis von gestern. Das war ein erster Fingerzeig“, so Watzke.