Wirtz zu Bayern? „Ein paar Euro zu viel gekostet“

In den Medien entbrennt eine Debatte zwischen Lothar Matthäus und Hasan Salihamidzic bezüglich einer möglichen Bayern-Verpflichtung von Florian Wirtz. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert.

Julian Nagelsmann hat sich in die öffentliche Diskussion um ein früheres Interesse vom FC Bayern an Florian Wirtz eingemischt.

„Ich weiß, dass wir damals überlegt haben, ihn trotz Kreuzbandriss zu holen, aber es hat ein paar Euro zu viel gekostet“, erklärte der Bundestrainer auf der DFB-Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel am Samstag gegen Bosnien und Herzegowina ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Nagelsmann reagierte damit auf einen Streit zwischen Hasan Salihamidzic und Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler hatte am Sonntag bei Sky erzählt, dass Salihamidzic eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Superstar Wirtz vor einigen Jahren abgelehnt hätte . Weiter behauptete der Ex-Profi, dass es wegen der Personalie zu einem Streitgespräch zwischen Salihamidzic und dem damaligen Bayern-Trainer Hansi Flick gekommen sei.

Salihamidzic reagiert auf Matthäus-Vorwurf

„Es gab nie dieses Streitgespräch, von dem Lothar Matthäus spricht“, stellte Salihamidzic nun in der Bild -Zeitung klar: „Auch habe ich mit Hansi Flick über einen Transfer von Florian Wirtz zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Das ist kompletter Unsinn.“

Der ehemalige Sportdirektor der Bayern erklärte weiter, dass der Rekordmeister zwar „begeistert über das Talent und die Fähigkeiten von Wirtz gewesen sei“. Nach mehrmaligen Versuchen hätten die Bayern aber akzeptieren müssen, „dass sich Florian in seinem familiären Umfeld entwickeln und seinen Schulabschluss in seiner Heimat machen wolle“.

Nagelsmann nimmt Stellung zu Wirtz-Verpflichtung

Nagelsmann präzisierte auf der Pressekonferenz seine Einschätzung zum damaligen Poker um den Bayer-Star. „Ich habe wahrgenommen, dass das sehr teuer ist. So viel Geld hat keiner gefunden. Wann die sich um ihn bemüht haben, weiß ich nicht. Hansi sagt, sehr früh. Lothar sagt, dass Brazzo nicht wollte. Brazzo sagt, dass er doch wollte. Ich hab das gerade am Essenstisch mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob man das immer so öffentlich austragen muss.“