Bayern? "Hoeneß war der festen Überzeugung" - Effenberg-Kolumne

Stefan Effenberg bewertet den Ausrutscher des FC Bayern und den neu entflammten Meisterschaftskampf mit Bayer Leverkusen. Auch zu Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Harry Kane und zur umstrittenen Klub-WM hat der SPORT1-Experte in seiner Kolumne eine klare Meinung.

Hoeneß war der festen Überzeugung, als er das gesagt hat - und ist es auch nach wie vor. Ich glaube ebenso, wenn im Januar alle Leistungsträger wieder an Bord sind wie Harry Kane, Kingsley Coman und Alphonso Davies – denn diese Ausfälle tun richtig weh – , dann führt die Meisterschaft nur über den FC Bayern.

Das muss Bayern gegen Mainz anders verteidigen

Mehr noch: Joshua Kimmich hat nach Abpfiff zu Recht gemeint, dass das eine gefährliche Situation ist – jetzt müssen am Freitag gegen RB Leipzig wirklich drei Punkte her. Du musst wie Kimmich auch mal den Finger heben, das hat Granit Xhaka bei Bayer Leverkusen ja vor ein paar Wochen auch gemacht. Kimmich erkennt die Situation einfach.

Ohnehin sehe ich da im Moment keinen Mega-Unterschied zwischen Leverkusen und Bayern. Leverkusen hat einen Lauf, wie auch das seriöse 2:0 beim FC Augsburg zeigt. Genau so spielt eine Spitzenmannschaft, und in Augsburg ist es pauschal nicht einfach. Es geht in dieser Phase der Saison nur immer um drei Punkte und eben nicht darum, ein Feuerwerk abzubrennen. Die Werkself als Meister ist längst nicht mehr irgendwer - das ist für Bayern schon ein ernstzunehmender Gegner, gar keine Frage.