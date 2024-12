Bayern-Keeper macht Kampfansage

In fünf Spielen bis zur Winterpause stand der 24-Jährige bei den Bayern zwischen den Pfosten und rechtfertigte mit insgesamt guten Leistungen, warum der deutsche Rekordmeister Peretz im Sommer 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv loseiste.

Peretz will sich bei Bayern durchbeißen

Der israelische Nationaltorhüter besitzt das Potenzial, dauerhaft die Nummer eins bei den Bayern zu werden, wird im neuen Jahr aber zurück ins zweite Glied rücken, wenn Neuer wieder fit ist. Doch Peretz, der in München bis 2028 unter Vertrag steht, hat nun Blut geleckt.

Dafür brauche der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen gebeutelte Torhüter „Geduld, harte Arbeit und Glaube an meine Fähigkeiten, und ich muss konstant meine Leistungen zeigen. Aktuell bin ich sehr glücklich: Über den Verein, meine Leistungen und das Leben in München.“