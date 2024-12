Bayern-Star Musiala stellt Kult-Szene nach - mit Pizza in Limousine

SPORT1 31.12.2024 • 12:28 Uhr Jamal Musiala gewährt Einblicke von seinem Urlaub in den USA. Dabei postet der Starspieler des FC Bayern-Star auch ein Foto, das an einen legendären Film erinnert.

Beim FC Bayern herrscht derzeit Winterpause und die Stars erholen sich auf der ganzen Welt von den ersten Monaten der Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

So macht Jamal Musiala mit seiner Familie Urlaub in den USA - und gab dazu nun Einblicke mit vielen Bildern und zwei Videos in einem Instagram-Post. Unter anderem ist der 21-Jährige beim Basketballspielen zu sehen oder wie er mit Bayerns Sommer-Neuzugang Michael Olise in den Straßen New Yorks unterwegs ist.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Musiala wie „Kevin - Allein in New York“

Besonders stach aber auch ein Bild hervor, das Musiala in einer Limousine zeigt - mit hochgelegten Beinen, einem Stück Pizza in der einen Hand und einem gut gefüllten Glas in der anderen.

Die Szenerie ist bewusst genau so gestellt, denn: Sie erinnert an den legendären Weihnachtskultfilm „Kevin - Allein in New York“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das fiel auch mehreren Fans sofort auf. Eine Userin meinte: „Das letzte Bild gibt mir Kevin-Vibes“. Noch kann Musiala seinen Urlaub genießen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Trainingsstart beim FC Bayern am 2. Januar

Am 2. Januar jedoch versammeln sich die Bayern-Stars erstmals wieder an der Säbener Straße, wo einen Tag später dann auch eine öffentliche Trainingseinheit steigen soll.