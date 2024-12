Bayern verwundbar? Das sagt Leipzig-Wirbelwind Nusa

Der Norweger ist Teil des Aufschwungs bei den Sachsen, die nach einer kleinen Krise wieder in die Spur gefunden haben. Seit Ende September stand Nusa, der im Sommer aus Brügge kam, in der Bundesliga in jedem Spiel in der Startelf. Beim 3:0-Pokalerfolg gegen Eintracht Frankfurt überragte er zuletzt mit drei Vorlagen. Nun wartet mit dem FC Bayern der aktuelle Tabellenführer der Liga. Doch Nusa zeigt sich im Gespräch mit SPORT1 optimistisch.