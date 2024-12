DFB-Pokal: Befreiungsschlag für Rose! Leipzig verpasst Eintracht derbe Abreibung

RB Leipzig lässt im DFB-Pokal-Duell mit Eintracht Frankfurt die Muskeln spielen lässt Marco Rose aufatmen. Die Bullen verpassen den zuletzt so starken Frankfurtern eine herbe Abreibung.

Schluss mit Krise! Marco Rose bejubelt mit RB Leipzig nach einem 3:0 (1:0)-Erfolg über Eintracht Frankfurt den Einzug ins DFB-Pokal -Viertelfinale. Die zuletzt kriselnden Leipziger überzeugten mit einem dominanten Auftritt und ließen erschreckend harmlosen Frankfurter am Mittwochabend nicht den Hauch einer Chance.

Openda spielt groß auf - auch Nusa brilliert

Nach Wiederanpfiff kam RB in Form von Lois Openda so richtig in Fahrt: Der Belgier erzielte einen Doppelpack (49., 58.), besonders sein zweiter Treffer aus der Distanz war äußerst sehenswert. Beide Male konnte Nusa wieder den Assist verbuchen.