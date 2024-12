Bundesliga heute: Frankfurt - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 . Die Hessen sind seit acht Bundesliga -Duellen gegen Mainz ungeschlagen und haben die letzten drei Heimspiele gegen die Rheinhessen sogar ohne Gegentor gewonnen. Die letzte Niederlage gegen Mainz datiert aus dem Juni 2020, als Frankfurt zu Hause mit 0:2 unterlag. In der aktuellen Saison ist die Eintracht im Deutsche Bank Park noch ungeschlagen und hat 2024 lediglich ein Bundesliga-Heimspiel verloren. Diese Heimstärke wird die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller auch heute wieder unter Beweis stellen wollen.

Der 1. FSV Mainz 05 reist mit einer starken Formkurve nach Frankfurt. Die Mainzer haben vier der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen und mit 22 Punkten nach 14 Partien ihre beste Saison seit 14 Jahren hingelegt. Besonders beeindruckend ist die offensive Durchschlagskraft der Mannschaft von Bo Svensson, die mit 25 Toren ihren Vereinsrekord in der Bundesliga eingestellt hat. In den letzten fünf Spielen traf Mainz immer mindestens doppelt. Ein Spieler, der dabei besonders hervorsticht, ist Lee Jae-Sung, der in fünf Partien in Folge an einem Tor beteiligt war und mit fünf Saisontoren seinen persönlichen Hinrundenrekord aufgestellt hat.





Frankfurt in der Krise: Sieglos-Serie und Scorer-Probleme

Spannende Duelle: Standards und Chancenverwertung im Fokus

Trotz der Heimstärke befindet sich Eintracht Frankfurt aktuell in einer kleinen Krise. Die Mannschaft hat zuletzt erstmals in dieser Saison zwei Pflichtspiele in Folge verloren und ist seit vier Pflichtspielen sieglos. Besonders auffällig ist, dass Topscorer Omar Marmoush in den letzten beiden Bundesliga-Einsätzen ohne Scorerpunkt blieb. Mit 20 Torbeteiligungen ist er dennoch der Topscorer der Bundesliga-Saison. Die Eintracht wird heute alles daran setzen, diese Negativserie zu durchbrechen und wieder in die Erfolgsspur zu finden.Ein interessantes Detail des heutigen Spiels wird der Umgang mit Standardsituationen sein. Während Mainz in dieser Saison noch nicht nach einem Eckball getroffen hat, kassierte Frankfurt bereits sechs Gegentore nach Ecken. Zudem treffen zwei der besten Teams in Sachen Großchancenverwertung aufeinander. Mainz führt die Liga mit 53% an, dicht gefolgt von Frankfurt mit 50%. Spieler wie Jonathan Burkardt und Hugo Ekitiké, die zu den effizientesten Chancenverwertern der Liga zählen, könnten heute den Unterschied machen. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Stärken besser ausspielen kann.