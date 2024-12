Bundesliga heute: Gladbach - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Bilanz gegen Borussia Mönchengladbach vorzuweisen. Die Schwarz-Gelben gewannen 17 der letzten 20 Pflichtspiele gegen die Fohlen, darunter die letzten drei in Serie. Besonders im Borussia-Park haben die Dortmunder eine starke Auswärtsbilanz: Seit dem Bundesliga -Aufstieg der Gladbacher 1965 fuhr der BVB dort 16 Siege ein, genauso viele wie gegen den VfB Stuttgart. Nur beim VfB Stuttgart konnte Dortmund in diesem Zeitraum mehr Auswärtssiege (17) feiern. Diese Statistik spricht eine deutliche Sprache und zeigt die Herausforderungen, denen sich die Fohlen heute Abend stellen müssen.

In dieser Saison zeigt sich Borussia Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park äußerst stark. Die Fohlen gewannen ihre letzten vier Bundesliga-Heimspiele, eine Serie, die sie zuletzt in der Saison 2019/20 hinlegten. Mit vier Heimsiegen in dieser Spielzeit stehen sie nur noch einen Erfolg hinter der gesamten Ausbeute der Vorsaison. Im Gegensatz dazu hat Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison auswärts große Schwierigkeiten. Die Mannschaft von Edin Terzić holte nur einen Punkt aus fünf Auswärtsspielen und verlor zuletzt viermal in Folge – eine Negativserie, die es in dieser Form seit 2014 nicht mehr gegeben hat.





Offensive Schlüsselspieler im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Offensivspielern beider Teams. Bei Borussia Dortmund ist Jamie Gittens in bestechender Form. Er traf zuletzt erstmals in drei Pflichtspielen in Folge und steht bei elf Scorerpunkten in dieser Saison. Auf der anderen Seite ist Tim Kleindienst bei den Fohlen ein wichtiger Faktor, insbesondere durch seine Kopfballstärke. Mit vier Kopfballtoren führt er die Liga an und könnte gegen eine Dortmunder Abwehr, die bereits vier Kopfballgegentore kassierte, gefährlich werden.