Bundesliga heute: Heidenheim - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Heidenheim empfängt heute den VfB Stuttgart in der Voith-Arena, und die Gastgeber werden versuchen, an ihre positive Bilanz aus der Vorsaison gegen die Schwaben anzuknüpfen. Damals blieb Heidenheim in beiden Duellen ungeschlagen und sammelte vier Punkte. Besonders in Erinnerung bleibt das 3:3-Unentschieden in Stuttgart, bei dem Heidenheim nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt rettete. Allerdings müssen die Heidenheimer heute ohne Tim Kleindienst auskommen, der in der letzten Saison drei der fünf Tore gegen den VfB erzielte und mittlerweile nicht mehr im Kader steht.

Heidenheim - Stuttgart





Aktuell steckt der 1. FC Heidenheim in einer tiefen Krise. Die Mannschaft ist seit acht Bundesliga-Spielen sieglos und hat die letzten fünf Partien in Folge verloren – ein Negativrekord für den Klub. Besonders besorgniserregend ist die Defensive: In den letzten drei Spielen kassierte Heidenheim jeweils mindestens vier Gegentore, insgesamt 13. Diese Schwäche in der Abwehr könnte gegen Stuttgart, das in dieser Saison 17 seiner Tore in der zweiten Halbzeit erzielte, erneut zum Problem werden.





Stuttgarts Auswärtsprobleme unter Hoeneß

Spieler im Fokus: Dorsch und Woltemade

Der VfB Stuttgart reist mit einer gemischten Bilanz in die Voith-Arena. Während die Schwaben in den letzten drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen blieben und sieben Punkte holten, warten sie auswärts seit vier Spielen auf einen Sieg. Unter Trainer Sebastian Hoeneß gelang es dem VfB bisher nicht, in der Fremde konstant zu punkten. Dennoch zeigt die Mannschaft Moral, wie der jüngste 3:2-Sieg gegen Union Berlin nach einem Zwei-Tore-Rückstand beweist.Auf Heidenheimer Seite könnte Niklas Dorsch eine Schlüsselrolle spielen. Der Mittelfeldspieler war in den letzten drei Bundesliga-Spielen an drei Toren direkt beteiligt und zeigt sich in Topform. Für Stuttgart könnte Nick Woltemade als Joker erneut entscheidend sein. Der junge Angreifer erzielte alle seine drei Saisontore als Einwechselspieler und ist damit der beste Joker der Liga. Beide Spieler könnten heute den Unterschied machen, wenn es darum geht, das Spiel zu entscheiden.