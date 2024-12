Bundesliga heute: Hoffenheim - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.12.2024 • 14:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim geht mit einer ernüchternden Bilanz in das heutige Duell gegen den SC Freiburg. In den letzten elf Pflichtspielen gegen die Breisgauer konnte Hoffenheim lediglich einen Sieg verbuchen, und dieser liegt bereits fast drei Jahre zurück. Besonders im eigenen Stadion tut sich die TSG schwer gegen Freiburg: Der letzte Heimsieg datiert aus dem September 2018. In den vergangenen fünf Heimspielen gegen den SC Freiburg blieb Hoffenheim sieglos. Diese Statistik dürfte den Gastgebern zusätzlichen Druck auferlegen, zumal sie in dieser Saison bisher nur zwölf Punkte aus zwölf Spielen sammeln konnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hoffenheim - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderer Fokus liegt heute auf Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann, der mit seinem Einsatz in Mainz kürzlich mit der Torwartlegende Sepp Maier gleichzog und nun auf 473 Bundesligaspiele kommt. Baumann, der einst selbst für Freiburg zwischen den Pfosten stand, ist in dieser Saison ein entscheidender Faktor für die TSG. Kein anderer Keeper in der Bundesliga wehrte bislang so viele Torschüsse ab wie er. Trotz seiner starken Leistungen wartet Hoffenheim jedoch seit 26 Heimspielen auf eine weiße Weste – eine Serie, die Baumann sicherlich beenden möchte.

Freiburgs Auswärtsform als Unsicherheitsfaktor

Der SC Freiburg reist mit einer durchwachsenen Auswärtsbilanz nach Sinsheim. Die Mannschaft von Christian Streich ist seit drei Auswärtsspielen ohne Sieg und hat in dieser Saison erst zwei Tore nach Standardsituationen erzielt. Dennoch stehen die Freiburger mit 20 Punkten nach zwölf Spielen deutlich besser da als in der Vorsaison. Besonders Vincenzo Grifo, der einst für Hoffenheim spielte, ist in dieser Saison ein Schlüsselspieler für Freiburg. Mit sechs Assists gehört er zu den besten Vorlagengebern der Liga und wird auch heute versuchen, seine ehemalige Mannschaft zu ärgern.

Hoffenheims Offensivprobleme

Die TSG Hoffenheim kämpft in dieser Saison mit erheblichen Offensivproblemen. In vier der letzten fünf Bundesligaspiele blieben sie ohne Torerfolg, was häufiger ist als in der gesamten letzten Saison. Mit nur 17 Toren nach zwölf Spielen ist die Torausbeute eine der schlechtesten in der Vereinsgeschichte. Trainer Pellegrino Matarazzo wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft heute die Offensivflaute überwinden kann. Ein Sieg gegen Freiburg könnte nicht nur die Negativserie beenden, sondern auch dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird TSG Hoffenheim gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.