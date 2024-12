Bundesliga heute: Hoffenheim - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft die TSG Hoffenheim in der PreZero Arena auf Borussia Mönchengladbach . Die historische Bilanz spricht für die Gäste: Seit der Saison 2021/22 konnte Gladbach in sechs Partien gegen Hoffenheim 13 Punkte und vier Siege einfahren. Nur gegen den VfL Bochum war die Ausbeute in diesem Zeitraum noch besser. Aktuell befindet sich Gladbach in einer starken Verfassung, hat nur eines der letzten acht Bundesligaspiele verloren und spielt mit 21 Punkten nach 14 Partien seine beste Saison seit vier Jahren. Im Gegensatz dazu kämpft die TSG Hoffenheim mit ihrer schwächsten Bundesliga -Saison seit 2015/16 und konnte nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen.

Hoffenheim - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker



Ein besonderes Augenmerk liegt auf Alassane Pléa, der beim jüngsten 4:1-Sieg gegen Kiel einen Doppelpack erzielte und damit erstmals seit September 2023 wieder in der Bundesliga traf. Pléa hat insgesamt neun direkte Torbeteiligungen gegen Hoffenheim gesammelt, mehr als gegen jedes andere Team. Auch Tim Kleindienst ist in Topform: Mit neun Toren in den ersten 14 Spielen hat er eine Marke erreicht, die zuletzt Oliver Neuville 2004/05 für Gladbach schaffte. Kleindienst ist zudem der Kopfballstärkste der Liga, was die TSG-Defensive vor Herausforderungen stellen könnte.





Defensive Schwächen und Heimspielstatistik der TSG

Jahresabschluss und historische Auswärtsschwäche der Fohlen

Die TSG Hoffenheim hat in den letzten 27 Bundesliga-Heimspielen nie eine Weiße Weste bewahrt, was die zweitlängste Serie dieser Art in der Bundesliga-Historie darstellt. Zuletzt gelang dies im April 2023 beim 2:0 gegen Schalke. Diese defensive Anfälligkeit könnte Gladbach in die Karten spielen, insbesondere da die Fohlen in dieser Saison noch keinen Punkt nach Führungen abgegeben haben. Allerdings hat Hoffenheim unter Trainer Christian Ilzer bereits fünf Punkte nach Rückständen geholt, was die Mannschaft trotz ihrer defensiven Schwächen gefährlich macht.Ein interessanter Aspekt ist die historische Schwäche von Borussia Mönchengladbach in ihrem letzten Auswärtsspiel eines Kalenderjahres. Seit 20 Jahren konnten die Fohlen dieses nicht mehr gewinnen, der letzte Erfolg datiert aus dem Jahr 2003. Auf der anderen Seite hat die TSG Hoffenheim seit 2019 kein letztes Heimspiel des Jahres mehr gewonnen. Diese Statistik könnte für zusätzliche Spannung sorgen, da beide Teams bestrebt sind, diese Serien zu durchbrechen. Die Partie verspricht somit nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Geschichtsbüchern von Bedeutung zu sein.