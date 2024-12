Bundesliga heute: Kiel - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute steht im Holstein-Stadion ein historisches Duell an, wenn Holstein Kiel den FC Augsburg empfängt. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga und die 977. Paarung in der Geschichte der Liga. Bisher trafen die Mannschaften nur einmal im Profifußball aufeinander: Im DFB-Pokal-Achtelfinale 2019 siegte der FC Augsburg knapp mit 1:0 in Kiel, dank eines Treffers von Michael Gregoritsch. Beide Teams haben seitdem unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen, was dem heutigen Spiel eine besondere Brisanz verleiht.

Kiel - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker



Der FC Augsburg muss heute auf seinen Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre ausfällt. Der Niederländer war in dieser Saison eine feste Größe in der Augsburger Defensive und hat bisher keine Minute verpasst. Seine Abwesenheit könnte sich als entscheidend erweisen, denn in den letzten 17 Bundesligaspielen ohne Gouweleeuw in der Startelf konnte der FCA nur einmal gewinnen. Trainer Jess Thorup muss nun eine Lösung finden, um die Defensive zu stabilisieren und die Negativserie von zehn sieglosen Auswärtsspielen zu beenden.





Holstein Kiel in der Krise

Schwächen in der Anfangsphase

Holstein Kiel erlebt als Bundesliga-Neuling eine schwierige Saison. Mit nur fünf Punkten aus 14 Spielen verzeichnet die KSV die schlechteste Bilanz eines Aufsteigers seit Tasmania Berlin in der Saison 1965/66. Besonders die Defensive bereitet Sorgen: Mit 37 Gegentoren stellt Kiel die schwächste Abwehr der Liga. Zuletzt kassierten die Störche fünf Niederlagen in Folge, was in der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg in die 3. Liga 2013 noch nie der Fall war. Trainer Marcel Rapp steht vor der Herausforderung, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen und den ersten Heimsieg seit dem Erfolg gegen Heidenheim zu wiederholen.Beide Teams haben in dieser Saison eine auffällige Schwäche in der Anfangsviertelstunde gezeigt. Sowohl Holstein Kiel als auch der FC Augsburg kassierten jeweils acht Gegentore in den ersten 15 Minuten eines Spiels – der höchste Wert der Liga. Diese Anfälligkeit könnte heute entscheidend sein, wenn es darum geht, die Partie von Beginn an zu kontrollieren. Zudem haben beide Mannschaften Probleme bei hohen Bällen: Kiel kassierte neun Kopfball-Gegentore, Augsburg acht – ebenfalls Spitzenwerte in der Bundesliga. Es bleibt abzuwarten, welches Team seine Defizite besser in den Griff bekommt und die Schwächen des Gegners ausnutzen kann.