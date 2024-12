Bundesliga heute: Stuttgart - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den FC St. Pauli . Die Schwaben haben in ihrer Vereinsgeschichte keines der elf Heimspiele gegen die Kiezkicker verloren und konnten dabei zehn Siege einfahren. Diese Dominanz zeigt sich auch in den letzten zehn Pflichtspielen gegen St. Pauli, von denen Stuttgart neun gewinnen konnte. Das letzte Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga im Februar 2020 endete mit einem 1:1-Unentschieden in Hamburg. Diese Serie spricht klar für den VfB, der auch heute als Favorit in die Partie geht.

Stuttgart - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker



Der VfB Stuttgart hat im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Leistung in der Bundesliga gezeigt. Mit 62 Punkten aus 32 Spielen erzielten die Schwaben ihre beste Punktzahl seit 2007. Auch die Offensive des VfB ist in Topform: Mit 70 Toren in diesem Jahr erreichten sie die beste Ausbeute seit 1997. Besonders beeindruckend ist die Heimstärke unter Trainer Sebastian Hoeneß, denn Stuttgart traf in allen 28 Bundesliga-Heimspielen unter seiner Leitung. Diese Serie könnte heute gegen einen offensiv schwachen Gegner wie St. Pauli fortgesetzt werden.





FC St. Pauli kämpft mit schwacher Offensive

Stuttgarts Heimserie und St. Paulis Auswärtsbilanz

Der FC St. Pauli erlebt eine schwierige Saison in der Bundesliga . Mit nur elf Punkten aus 14 Spielen verzeichnen die Hamburger ihre zweitschwächste Bilanz zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga-Geschichte. Besonders problematisch ist die Offensive: Mit nur elf Toren teilt sich St. Pauli den letzten Platz in der Torschützenliste mit dem VfL Bochum. Zudem blieb die Mannschaft in acht Spielen torlos und hat den geringsten xG-Wert der Liga. Morgan Guilavogui, der nach einer Gelbsperre zurückkehrt, könnte jedoch für einen Lichtblick sorgen, nachdem er in seinen letzten beiden Einsätzen jeweils getroffen hat.Während der VfB Stuttgart zuletzt zwei Bundesliga-Heimsiege in Folge feiern konnte, hat der FC St. Pauli in dieser Saison fünf seiner sieben Auswärtsspiele verloren. Interessanterweise gewannen die Hamburger jedoch beide Gastspiele in Baden-Württemberg, was ihnen heute Hoffnung geben könnte. Dennoch bleibt die Aufgabe in der MHPArena eine Herausforderung, da St. Pauli in elf Pflichtspielen in Stuttgart noch nie gewinnen konnte. Die Schwaben könnten heute erstmals in dieser Saison drei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen, was ihre aktuelle Form unterstreicht.