Bundesliga heute: Wolfsburg - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn Borussia Dortmund heute in der Volkswagen Arena gastiert. Seit dem triumphalen 3:1-Erfolg im DFB-Pokal-Finale 2015 gegen die Schwarz-Gelben konnten die Wölfe lediglich zwei der folgenden 19 Duelle für sich entscheiden, bei zwei Unentschieden und 15 Niederlagen. Allerdings hat sich Wolfsburg in den letzten Heimspielen gegen Dortmund als hartnäckiger Gegner erwiesen und ist seit drei Partien ungeschlagen, darunter zwei Siege und ein Unentschieden. Besonders bemerkenswert war der 1:0-Sieg nach Verlängerung in der zweiten Runde des DFB-Pokals in dieser Saison.

Wolfsburg - Dortmund





Der VfL Wolfsburg hat zuletzt zwei Bundesliga-Heimsiege in Folge gefeiert, was so viele Erfolge sind wie in den 16 Heimspielen zuvor zusammen. Diese Serie wollen die Wölfe heute weiter ausbauen. Auf der anderen Seite kämpft Borussia Dortmund mit einer ausgeprägten Auswärtsschwäche. Mit nur zwei Punkten aus den ersten sechs Gastspielen erleben die Dortmunder ihre schwächste Auswärtssaison seit 33 Jahren. Die Mannschaft von Nuri Sahin ist seit acht Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos, was die längste Negativserie seit der Saison 2014/15 darstellt.





Offensive Stärken und defensive Schwächen der Wölfe

Dortmunds Formkrise und Guirassys Torflaute

Wolfsburgs Offensive präsentiert sich in dieser Saison besonders stark. Mit 31 Toren nach 14 Bundesliga-Spielen hat der VfL nur in der Meister-Saison 2008/09 mehr Treffer zu diesem Zeitpunkt erzielt. Besonders beeindruckend ist die Effizienz der Wolfsburger Joker, die bereits zehn direkte Torbeteiligungen aufweisen. Jonas Wind führt die Liga mit fünf Jokertoren an, darunter ein entscheidender Treffer gegen Dortmund im DFB-Pokal. Allerdings offenbaren die Wölfe Schwächen bei Standardsituationen: Sie kassierten bereits sieben Gegentore nach Eckbällen, was ligaweit den Höchstwert darstellt.Borussia Dortmund befindet sich in einer Formkrise und blieb zuletzt erstmals unter Trainer Nuri Sahin in drei Bundesligaspielen in Folge sieglos. Mit nur 22 Punkten nach 14 Partien spielen die Dortmunder ihre schwächste Saison seit 2017/18. Besonders auffällig ist die Torflaute von Serhou Guirassy, der in den letzten drei Bundesliga-Spielen nicht traf. Seit seiner Rückkehr in die Bundesliga 2022 hatte er noch nie eine längere Durststrecke. Dennoch hat Guirassy gute Erinnerungen an Wolfsburg, gegen die er in der Bundesliga bereits sechs Tore erzielte, darunter fünf in der Vorsaison.