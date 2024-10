Erster BVB-Titel futsch: Schweinsteiger befürchtet Schlimmes

Sahin hadert: „Ist natürlich sehr bitter“

Dabei rutschten die Schwarz-Gelben am Dienstagabend nur noch tiefer in die Krise. Jonas Wind schockte den BVB in der Verlängerung (117.), „so spät ein solches Gegentor zu bekommen ist natürlich sehr bitter“, befand der niedergeschlagene Sahin.

Der Trainer habe erstmal nicht mit seiner Mannschaft gesprochen. „Die Jungs sind extrem enttäuscht, das würde jetzt auf die Schnelle nichts bringen“, klärte er nach der Partie in der ARD auf. Seine Spieler seien vollkommen geplättet, auch deswegen habe er sie in Ruhe gelassen.

„Es geht nicht um mich“

Wenn der BVB am Mittwoch aufsteht, dann mit der Gewissheit, dass die erste und wohl realistischste Titelchance der Saison bereits passé ist. Deswegen geht es laut Sahin nun umso mehr darum, zurück in die Erfolgsspur zu finden. Sein eigenes Schicksal stellt er hintenan. „Es geht nicht um meine persönliche Situation, nicht um mich, sondern um den Verein. Wir können nichts anderes machen, außer weitermachen“, appellierte Sahin bei Sky - auch wenn die Situation unschön sei.

Schweinsteiger warnt den BVB

Nmecha hat Glück

„Es ist bisschen angeschwollen und tut natürlich weh“, gestand Wimmer nach Schlusspfiff. „Ich will ihm da gar keine Absicht unterstellen. Ich glaube schon, dass man da über eine Rote Karte nachdenken kann“, befand der Wolfsburger. „Leider gibt es in der 2. Runde noch keinen VAR.“ Den VAR gibt es im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale.

BVB von Verletzungssorgen geplagt

Sahin war bereits mit erheblichen Personalsorgen in das Duell gegen Wolfsburg gegangen und musste unter anderem auf das Innenverteidiger-Duo Niklas Süle und Waldemar Anton verzichten. In der Innenverteidigung durfte Emre Can an der Seite von Nico Schlotterbeck von Beginn an ran.