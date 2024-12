BVB-Juwel - das Ende einer großen Leidensgeschichte?

Julien Duranville deutet bei seinem ersten Startelf-Einsatz für den BVB gegen den FC Barcelona sein enormes Potenzial an. Doch Nuri Sahin findet mahnende und warnende Worte. Dabei zeigt ein Teamkollege, wohin der Weg gehen kann.

Eine gefühlte Ewigkeit sind übrigens 686 Tage. Denn genau so lange ist es her, dass der BVB den jungen Belgier im Januar 2023 für die stolze Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro aus Anderlecht verpflichtete.

Duranville aus dem Lazarett in die Startelf

In der 18. Spielminute ließ er den spanischen Nationalspieler Alejandro Baldé mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen, zog dann unwiderstehlich von rechts nach innen in den Strafraum und bediente Marcel Sabitzer, der die mustergültige Vorlage aber nicht zur Führung nutzen konnte.

In Belgien ist die Euphorie um Duranville riesig

In der Heimat von Duranville kennt man diese Dortmunder Vorsicht nicht. Kein Geringerer als der jetzige Bayern-Coach Vincent Kompany sagte 2023 in einem Interview, er sehe den Teenager als künftigen Gewinner beim Ballon d’Or. Er war vom Talent des BVB-Juwels also schon früh überzeugt.