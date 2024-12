Champions League: BVB - Barca Einzelkritik: Zwei Debütanten machen Lust auf mehr

Manfred Sedlbauer 11.12.2024 • 23:40 Uhr Borussia Dortmund verliert gegen den FC Barcelona und zeigt dennoch eine starke Leistung. Bei der ersten Heimpleite der Saison überzeugen vor allem zwei Debütanten. Die Verletzung von Nico Schlotterbeck setzt den bitteren Schlusspunkt.

Eine Verletzung von Nico Schlotterbeck überschattet das Spiel gegen den FC Barcelona. Bei der 2:3-Niederlage hält der BVB lange Zeit höchst engagiert und stark mit und hätte das Spiel auch auf seine Seite ziehen können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stürmer Serhou Guirassy traf zwar doppelt, ließ aber mehrere weitere gute Gelegenheiten aus. Beim Siegtreffer der Katalanen gab die Dortmunder Hintermannschaft kein gutes Bild ab. Zwei Debütanten, die Nuri Sahin überraschend in die Startelf beorderte, machen Lust auf mehr. Die SPORT1-Einzelkritik.

GREGOR KOBEL: Musste direkt von Beginn an hellwach sein, weil mehrere Barca-Hereingaben in seinen Torraum rauschten. Einen Yamal-Schuss (20.) parierte er zur Seite weg. Auch in der Folge immer wieder gefordert. Machte einen sattelfesten Eindruck – bis zur 2:1-Führung von Barca, als er den Abschluss von Pedri vor die Füße von Torres abklatschen ließ. Das Tor geht zum großen Teil auf seine Kappe. Allerdings deutlich verbessert mit dem Ball am Fuß. SPORT1-Note: 4

Verletzung überschattet Schlotterbeck-Abend

RAMY BENSEBAINI: Hatte es gegenüber dem trickreichen und wendigen Yamal schwer. Präsentierte sich aber gewohnt laufstark und schaltete sich auch immer wieder mit nach vorne ein. Hob beim ersten Gegentreffer das Abseits auf. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

NICO SCHLOTTERBECK: Klärte einige Male in höchster Not. Im Aufbauspiel nicht ganz so sicher und routiniert wie in den letzten Wochen. Strahlte dennoch Ruhe aus. Rückte beim Gegentor zu schnell aus der Kette. Hätte sich in der Aktion besser fallen lassen müssen. Feierte sich in der 82. für ein Tackling und riss die Zuschauer mit. Beim Konter fehlte die Absicherung. Seine Verletzung zum Schlusspfiff überschattete seine Leistung – extrem bitter! SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Startete erwartungsgemäß neben Schlotterbeck in der Innenverteidigung, wo er dem BVB-Spiel deutlich mehr gibt als im Mittelfeld. Begrüßte Lewandowski gleich mal mit hartem Einsatz. Überspielte zudem mit einigen guten vertikalen Bälle das Barca-Mittelfeld. Beim Elfmeter zeigte er sich gönnerhaft und übergab den Ball an Guirassy, der zum Ausgleich verwandelte (60.) SPORT1-Note: 2,5

Sabitzer lässt Chancen liegen

JULIAN RYERSON (bis 46.): Warf sich mit Freude in jeden Zweikampf und lieferte sich mit Raphinha einige heiße Duelle. Bei einer Hereingabe von Yamal ließ er den Brasilianer, der den Ball freistehend knapp neben das Tor setzte, enteilen. Wurde zur Halbzeit ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

FELIX NMECHA: War erneut ein wichtiger Faktor in der Mittelfeldzentrale. Schaltete des Öfteren schnell um und gewann zunächst wichtige Zweikämpfe. Vor der Führung verlor er allerdings etwas halbherzig das entscheidende Duell gegen Dani Olmo, der Raphina mit einem Steckpass bediente (52.). SPORT1-Note: 3,5

{ "placeholderType": "MREC" }

MARCEL SABITZER: Bemüht und oft am Ball. Hatte mehrere gute Chancen zur Dortmunder Führung. In der achten Spielminute scheiterte er an Pena - wäre aber wohl Abseits gewesen. Kurze Zeit später setzte er eine glänzende Vorarbeit von Duranville aus rund acht Metern über die Querlatte. Handelte sich kurz nach der Halbzeit eine unnötige gelbe Karte wegen Ballwegschlagens ein. Nach seiner Flanke auf Guirassy ging der Stürmer zu Boden und holte so den Elfmeter heraus. Ließ Torres beim 2:3 enteilen. SPORT1-Note: 4

GIOVANNI REYNA: Durfte überraschend und seit über einem Jahr mal wieder von Beginn an in einem Pflichtspiel für den BVB ran. Ließ sich gegen den Ball oft neben Nmecha fallen, um die Defensive zu stabilisieren. Offensiv mit vielen guten Ideen. Sein Distanzschuss aus knapp 20 Metern ging knapp am Tor vorbei (30.). Bei einer seiner maßgeschneiderten Flanken stand Guirassy im Abseits (40.). In der zweiten Halbzeit merkte man ihm den Kräfteverschleiß an. Wurde in der 73. durch Pascal Groß ersetzt. Dennoch: Ein belebender Auftritt des 22-Jährigen. SPORT1-Note: 2

JAMIE GITTENS: Der Spieler der letzten Wochen strotze vor Selbstbewusstsein und versuchte es mehrmals über seine rechte Seite. Mit Kounde hatte er aber einen giftigen Verteidiger gegen sich. Mit dem Halbzeitpfiff trat er beeindruckend an und bediente Guirassy mustergültig im Rückraum. Doch der harmlose Abschluss ging am langen Pfosten vorbei. Sah beim Konter, der zum 2:3 führte, gleich zwei Mal nicht gut aus. SPORT1-Note: 4

Startelf-Debüt macht Lust auf mehr

JULIEN DURANVILLE (bis 73.): „Juju ist einfach bereit“, begründete Sahin das Startelf-Debüt des Youngsters für den BVB. Der 18-Jährige sprudelte vor Spielfreude. Gleich nach wenigen Sekunden holte er mit seinem ersten Dribbling die erste Ecke heraus. Ließ die Barca-Außenverteidiger mit seinem Tempo und seiner feinen Technik mehrmals stehen. Macht enorm Lust auf mehr. SPORT1-Note: 2

SERHOU GUIRASSY: Tappte mehrmals in die Abseitsfalle der Katalanen und ließ einige aussichtsreiche Gelegenheiten aus. Biss sich an den Barca-Innenverteidigern die Zähne aus und hatte Mühe, Bälle zu behaupten. Wollte kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter bei einem Laufduell gegen Martinez haben (42.). Der Pfiff blieb aus, folgte dann aber folgerichtig nach gut einer Stunde, nachdem er von Cubarsi zu Boden gezerrt wurde. Beim fälligen Strafstoß schnappte er sich von Can die Kugel und verwandelte sicher ins Eck. Erzielte später zudem den 2:2-Ausgleich nach einer verunglückten Abseitsfalle der Spanier. SPORT1-Note: 2

Ab 46. YAN COUTO: Ersetzte ab der Halbzeit Ryerson. Hat am Ausgleich einen Riesen-Anteil, als er vor dem 2:2 den Ball eroberte und perfekt auf Groß durchsteckte, der Guirassy bediente. SPORT1-Note: 2

{ "placeholderType": "MREC" }

Ab 73.: PASCAL GROSS: Stand nach seiner Einwechslung direkt im Fokus. Erst bekam er sich bei einer Hereingabe nicht schnell genug gedreht, um den Ball gefährlich aufs Barca-Tor zu bringen. Später lief er bei einer verunglückten Abseitsfalle durch und bediente so Guirassy. Leitete dann aber mit einem unglücklichen Fehlpass über Gittens hinweg das 2:3 ein. SPORT1-Note: 3,5