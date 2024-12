Cucurella reagiert auf Musiala - "Ich dachte: Das war‘s, scheiß drauf"

Marc Cucurella bezieht erneut Stellung zum dramatische EM-Aus Deutschlands gegen seine spanische Mannschaft. Das Mitleid mit Bayern-Star Jamal Musiala hält sich in Grenzen.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Jamal Musiala erneut mit emotionalen Worten an das bittere EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien erinnert - und an das dabei so folgenschwere, weil ungeahndete Handspiel von Marc Cucurella.