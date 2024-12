Musiala trauert noch immer: "Ich kann es nicht mehr sehen"

Er sei davon überzeugt, dass sein Schuss in der 106. Minute das 2:1 für Deutschland gewesen wäre: „Vom Gefühl her: ja. Es hat sich angefühlt, als wäre der Ball ins Tor gegangen. Aber: Wir werden es nie erfahren. Es ist immer noch bitter: Die Energie im Team war so hoch.“ Musiala glaubt bis heute, „dass wir bei einem Weiterkommen gegen Spanien von keinem anderen Team mehr aufgehalten worden wären.“

EM-Aus? „Dann schmerzt es umso mehr“

Musiala, der die Hoffnungen auf seine Vertragsverlängerung und einen dauerhaften Verbleib beim deutschen Rekordmeister sowohl befeuerte („Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen“) als auch bremste (" Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben “), erklärte zudem, noch mehr Freude in München zu haben, wenn auch Florian Wirtz zu den Bayern käme.

„Ihr seht, wie viel Spaß wir auf dem Platz zusammen haben. Am Ende ist es die Entscheidung von Flo, wo seine Zukunft liegt. Und die Verantwortlichen des FC Bayern müssen entscheiden, was sie machen wollen“, sagte der 21-Jährige. „Wenn er hier wäre, dann hätten wir zusammen großen Spaß auf dem Platz“, so Musiala weiter über den Kollegen in der deutschen Nationalmannschaft, der zuletzt allerdings bei Bayer Leverkusen verlängert haben soll.