Davon sollte sich Eintracht Frankfurt verabschieden

Seit Jahren schon geht es konstant in eine Richtung. Ausschlaggebend dafür ist, dass den starken Darbietungen auf dem Platz ligaweit herausragende Leistungen in den Bereichen Scouting, Kaderplanung und Management des stetig wachsenden Fußball-Unternehmens vorausgehen.

Frankfurt sorgt auch abseits des Platzes für Furore

Viele Mitbewerber halten die Arbeit in Frankfurt, den Auf- und Ausbau der Eintracht, für vorbildlich und versuchen, zum Beispiel bei ihren Auswärtsspielen im Deutsche Bank Park, Einblicke in Arbeitsweisen und Abläufe beim hochmodernen Topklub zu bekommen.

Die Eintracht sollte die Ziele jetzt verbalisieren

Zurückhaltung und Understatement mögen in gewissen Phasen die richtige und sinnvolle Herangehensweise sein, vor allem öffentlich, bei großen Auftritten zum Beispiel, oder in Interviews. Doch davon sollten sie sich jetzt verabschieden. Die Zeit ist reif für den next step. Das ließ sich im Vorfeld der Saison nicht planen, das ist jetzt aber so. Denn die Gelegenheit ist günstig.