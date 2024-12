"Definitiv nicht da, wo wir sein müssten" - BVB-Coach Sahin zieht Fazit

Nuri Sahin blickt auf ein turbulentes erstes halbes Jahr als Trainer von Borussia Dortmund zurück. Die noch bestehenden Probleme will der BVB-Coach aber nicht wegdiskutieren.

Nuri Sahin blickt auf ein turbulentes erstes halbes Jahr als Trainer von Borussia Dortmund zurück. Die noch bestehenden Probleme will der BVB-Coach aber nicht wegdiskutieren.

Kurz vor dem Jahreswechsel zieht Nuri Sahin eine gemischte Bilanz seiner ersten Hinrunde als Cheftrainer von Borussia Dortmund . „2024 war schön, emotional - manchmal auch unangenehm. Trotzdem möchte ich keine Sekunde missen“, betonte der 36-Jährige in einem Interview mit den BVB-Vereinsmedien. Die ausbleibende sportliche Entwicklung sieht er dabei durchaus kritisch.

„Wir sind in der Bundesliga definitiv noch nicht da, wo wir uns selbst sehen, wo wir sein müssten. Dass es kritisch beäugt wird - auch von mir - ist völlig normal. Wir hatten zu viele Auf und Abs“, stellte Sahin fest und fügte hinzu: „Es ist Fakt. Wir haben eine Ergebniskrise, da kann ich nicht herumreden. Und wir müssen das gemeinsam lösen. Es gab immer wieder Rückschläge in der Entwicklung. Ich erwarte schon von mir und meiner Mannschaft, dass wir stabiler auftreten.“

Viele Verletzte? „Nur ein Teil der Wahrheit“

In der Bundesliga belegen die Schwarz-Gelben derzeit nur den sechsten Platz. Das jüngste 3:1 in Wolfsburg sorgte dafür, dass die Feiertage in Dortmund doch noch relativ ruhig verlaufen sind. Bei einer Niederlage wäre der BVB auf Platz elf abgerutscht.