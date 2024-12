FC Bayern München: „Er macht alles für den Erfolg!“ So tickt der Neuer-Vertreter

In seiner Heimat wird der Keeper für den Einsatz in der Königsklasse gefeiert. „Die israelischen Fußballfans sind sehr stolz auf ihn. Das letzte Mal, dass Israel einen Spieler in einem europäischen Top-Team hatte, ist mit Yossi Benayoun in Liverpool 15 Jahre her“, berichtet Reporter Arbel Eshet vom israelischen Fernsehsender Sport5 im Gespräch mit SPORT1.