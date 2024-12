Champions League: Trotz kalter Dusche! Bayern auf Achtelfinal-Kurs

Erst kalt erwischt, dann souverän: Der FC Bayern arbeitet in der Champions League weiter an der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale. Beim Auswärtsspiel auf Schalke setzten sich die Münchner trotz eines frühen Rückstands am Ende deutlich mit 5:1 (2:1) durch und haben mit nun zwölf Punkten nach sechs Spielen weiter beste Chancen auf den Einzug in die Runde der besten 16 .

Musiala trifft spät

Nach dem Seitenwechsel baute zunächst Michael Olise (70.) per Foulelfmeter die Führung weiter aus. In der Schlussphase belohnte sich dann auch noch Jamal Musiala (87.) mit einem Tor, ehe erneut Olise zum 5:1 traf (90.+3).

Zwei Spiele stehen für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Gruppenphase noch aus: bei Feyenoord Rotterdam (22. Januar) und gegen Slovan Bratislava (29. Januar). Am Ende der K.o.-Spiele soll am 31. Mai in der Allianz Arena der „Titel dahoam“ stehen, den Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag ausgerufen hatte.