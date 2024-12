FC Bayern: Überraschung um Palhinha

Der verletzte Starspieler des FC Bayern arbeitet intensiv an einem baldigen Comeback. Der Portugiese lässt dafür sogar private Momente sausen.

Da kann einer seine Rückkehr wohl kaum noch erwarten: Obwohl der Trainingsauftakt des FC Bayern erst am 2. Januar ansteht, hat Joao Palhinha seinen Weihnachtsurlaub vorzeitig beendet, um nach München zurückzukehren.

Wie die Bild berichtet und mit entsprechenden Fotos dokumentiert, absolviert Palhinha bereits seit Samstag sein Aufbautraining an der Säbener Straße.

Der 27-Jährige hat bereits vor Weihnachten in Einzel-Einheiten mit dem Ball trainiert, zudem noch Lauf- und Fitnessübungen bei Reha-Coach Simon Martinello absolviert.

Palhinha schon beim Trainingsauftakt wieder dabei?

Palhinha will offenbar unbedingt am Donnerstag wieder fit genug zu sein für das Team-Training unter Chefcoach Vincent Kompany. Ein Einsatz bereits im Testspiel gegen RB Salzburg am 6. Januar erscheint dennoch fraglich.