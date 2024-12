Wolfsburg-Serie reißt trotz Sensationstor

Die Grifo-Kübler-Dublette hat die Siegesserie des VfL Wolfsburg beendet. Zwei Tore von Lukas Kübler nach zwei Ecken von Vincenzo Grifo haben den zuletzt kriselnden SC Freiburg zum Erfolg und auf Platz fünf der Fußball-Bundesliga geführt. Die Breisgauer gewannen zum Auftakt des 14. Spieltags 3:2 (1:0) gegen die bisher punktgleichen Niedersachsen, die zuvor vier Dreier in Folge eingefahren hatten.

Kübler traf in der 42. und 51. Minute für die Freiburger, die nach nur einem Sieg in den vorhergehenden sechs Partien ihren Negativtrend gestoppt haben. Michael Gregoritsch (61.) legte nach. Die Wolfsburger konnten ihren Lauf nicht fortsetzen. Daran änderten auch die Treffer von Superjoker Jonas Wind (75.) und Kunstschütze Mattias Svanberg (83.), der spektakulär per Fallrückzieher traf, nichts.