Lahm: Das macht Bayern-Coach Kompany besser als Tuchel

Philipp Lahm äußert sich in einem Interview zum FC Bayern und dessen neuen Trainer Vincent Kompany. Auch zu Ex-Mitspieler Manuel Neuer und dessen Zukunft bezieht der frühere Bayern-Star Stellung.

„Sie sind besser geworden. Was Kompany geschafft hat: Er hat für Klarheit gesorgt. Kim und Upamecano sind die gesetzten Innenverteidiger, spielen regelmäßig. Dadurch bekommen sie Selbstvertrauen, das davor gefehlt hat“, erklärte Lahm im Interview mit dem kicker. Weiter übte er auch Kritik an Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel - ohne aber dessen Name zu nennen: „Ohne Klarheit kann keine Abwehr, keine Mannschaft, Sicherheit bekommen, das hat vor Kompany gefehlt.“