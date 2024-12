Leihe? Das sagt Bayern-Keeper Peretz

Nach seinem Einsatz gegen den 1. FC Heidenheim deutet Bayern-Torhüter Daniel Peretz ein mögliches Leihgeschäft an. Auch zu seiner Beziehung zu Manuel Neuer äußert sich der Israeli.

Nach seinem ersten Bundesligaeinsatz in dieser Saison beim 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim hat Bayerns Ersatztorhüter Daniel Peretz öffentlich über seine Zukunft gesprochen - und dabei ein mögliches Leihgeschäft angedeutet.

„Man weiß nie, was passieren wird. Ich kann nicht ja oder nein sagen, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Ich weiß nur, dass ich sehr glücklich bin“, erklärte Peretz am Samstag auf SPORT1-Nachfrage, ob er sich eine Leihe im kommenden Sommer vorstellen könne.