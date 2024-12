Leverkusen-Boss reagiert auf Wirtz-Meldung: "Wir verhandeln zurzeit nicht"

Am Montag hatte der kicker berichtet, dass Wirtz seinen aktuell bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig um mindestens ein Jahr verlängert habe . Der Klub dementierte die Meldung daraufhin, auch Carro wies den Bericht zurück.

Wirtz-Zukunft? Carro formuliert Wunsch

Zugleich bekräftigte der 60-Jährige die Absicht der Leverkusener, Wirtz langfristig zu binden. „Unser Wunsch ist, dass Florian so lange bei uns spielt wie möglich, auf jeden Fall bis zur WM 2026, also nächste Saison wäre auch sehr schön. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist bei einer Verlängerung natürlich größer, von daher würden wir gerne verlängern“, sagte Carro.