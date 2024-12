Matthäus: Nur ein Bayern-Flügelspieler ist Weltklasse

„Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané sind im Vergleich nicht so überragend und lassen zu viele Chancen liegen“, urteilte der deutsche Rekord-Nationalspieler, der damit Bayern-Trainer Vincent Kompany widersprach, der zuletzt allen vier Spielern das Prädikat „Weltklasse“ verliehen hatte.

„Bayern braucht dort junges, frisches Blut“

Der 20-jährige Engländer, der beim BVB auf der linken Außenbahn eingesetzt wird, erlebt in dieser Spielzeit seinen endgültigen Durchbruch bei den Schwarz-Gelben und kommt in bisher 20 Einsätzen auf neun Tore und vier Vorlagen.

Matthäus würde Tel nach Stuttgart schicken

Einen konkreten Abnehmer brachte er dabei ebenfalls ins Gespräch: „Ich würde ihn an den VfB Stuttgart ausleihen, wo er auch international spielen kann. Das wäre für mich der perfekte Verein.“

Wie realistisch sind die Tel- und Gittens-Szenarien?

Gittens, der den Münchnern zuletzt auch von Didi Hamann als Einkauf empfohlen wurde , würde in jedem Fall kostspielig werden. Beim BVB will man den technischen versierten Flügelflitzer aber natürlich behalten.

„Es ist unser Bestreben, diese Spieler so lange wie möglich bei uns zu halten. Es ist nicht unser Ziel, so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich zu verdienen“, hatte sich Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer kürzlich beim Liverpool-Portal Anfield Watch geäußert.