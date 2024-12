Musialas nennt drei engste Freunde beim FC Bayern

Jamal Musiala ist beim FC Bayern fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Nun hat er verraten, mit wem er sich aus dem Team am besten versteht.

Jamal Musiala ist beim FC Bayern fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Nun hat er verraten, mit wem er sich aus dem Team am besten versteht.

Neun Tore und drei Vorlagen gelangen Jamal Musiala in 13 Bundesligaspielen. Kein Wunder also, dass der FC Bayern möglichst schnell mit dem Youngster verlängern möchte, doch das Vorhaben war zuletzt ein wenig ins Stocken geraten.

Nun hat sich der 21-Jährige auf einer Pressekonferenz des „Kids Club“ zu den Mitspielern geäußert, mit denen er sich beim Rekordmeister am besten versteht.

„Ich bin richtig gut mit vielen von denen. Ich glaube, Phonzy ( Alphonso Davies, Anm. d. Red. ) ist seit Anfang an einer meiner besten Freunde. Leroy (Sané) auch. Und jetzt Michael (Olise) auch“, verriet Musiala: „Ich glaube, das sind meine drei engsten Freunde hier.“

Verträge von Musialas Freunden laufen aus

Musiala sprach in der Folge auch über seine besten Kumpels beim DFB-Team. So sei er mit Florian Wirtz von Bayer Leverkusen „ganz nah“, wie der Youngster erzählte. Neben erwähntem Sané versteht sich Musiala mit Antonio Rüdiger von Real Madrid am besten.