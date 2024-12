"Spezielle Anliegen": Bayern-Star lässt Geschenke kaufen

In der Weihnachtszeit spielt das Thema Geschenke für viele eine wichtige Rolle. Ein Bayern-Star greift dabei auf professionelle Hilfe zurück.

In der Weihnachtszeit spielt das Thema Geschenke für viele eine wichtige Rolle. Ein Bayern-Star greift dabei auf professionelle Hilfe zurück.

Oh du fröhliche. Dass die Weihnachtszeit zur schönsten Zeit wird, dafür sorgen nicht nur gemeinsame Momente mit den Liebsten. Auch Geschenke unter dem Christbaum lassen die Augen leuchten.

Niederländische Firma hilft

Urlaub, Geschenke, Privatjet-Buchung

Außerdem bieten Ntow und seine Geschäftspartner Ward Strüwer sowie Mitchell Spel unter anderem die Organisation exklusiver Reisen inklusive Buchung von Privatjets, Yachten und Urlaubsvillen an.

Das Planen von besonderen Feiern wie beispielsweise Geburtstagen oder Verlobungen ist ebenfalls im Angebot. Auch Reservierungen in Spitzenrestaurants sind möglich. Generell gilt: Kein Wunsch ist unerfüllbar. Und die Stars haben diverse Wünsche…

Fan-Plattform geht an den Start

Ntow & Co. machen aber nicht nur Fußball-Stars glücklich, sondern auch deren Fans. Auf der Online-Plattform „OffsideMate“ können Anhänger gegen Bezahlung direkt mit ihren Idolen in Kontakt treten.

„OffsideMate bietet Fans die seltene Gelegenheit, in die Welt ihrer Lieblingsspieler einzutauchen. Sie können auf Momente hinter den Kulissen zugreifen, direkt über Live-Chats interagieren und sogar an Herausforderungen teilnehmen, die von den Spielern selbst gestellt werden. Fans können Punkte sammeln, um Belohnungen wie signierte Fanartikel, Spieltickets oder personalisierte Shoutouts freizuschalten und so ihre Fußballreise unvergesslich zu machen“, erklärt Ntow. Der Niederländer betont: „Unser Ziel ist es, die führende Plattform für das Engagement von Fußballfans zu werden.“