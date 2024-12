Warum Musialas neue Stärke Magath nicht beeindruckt

Jamals neue Kopfballstärke ist Thema im STAHLWERK Doppelpass, Felix Magath will die neue Stärke des Youngsters nicht überbewerten, lobt ihn aber insgesamt über den grünen Klee.

In der 85. Minute brachte Jamal Musiala die Fans von Borussia Dortmund zum Schweigen.

Der Nationalspieler stieg nach einer perfekten Flanke von Michael Olise hoch und wuchtete den Ball per Kopf aus sechs Metern unhaltbar in die Maschen. Es war das 1:1 in einem intensiven Topspiel, bei dem sich die Münchner den späten Ausgleich verdienten.