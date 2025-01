Bundesliga: Atletico als Leipzig-Vorbild?

RB Leipzig will den Meister wie schon in der Hinrunde ärgern. Dafür gilt es vor allem, das kongeniale Offensivduo der Werkself zu stoppen.

Für einen Erfolg gegen den Meister darf es für Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gerne auch mal etwas ruppiger zugehen. „Wenn es etwas wilder wird, ist das vielleicht gar nicht so schlecht für uns“, sagte der 48-Jährige über seinen Matchplan für das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Bundesliga: „Wir sind im Kampfmodus“

So wie im Hinspiel, als Leipzig ein 0:2 noch in ein 3:2 gedreht und Bayer damit die einzige Liga-Pleite in den vergangenen 52 Spielen zugefügt hatte. "Wir hatten einen guten Saisonstart. Aber das ist lange vorbei. Jetzt sind wir in der Rückrunde, wir brauchen Punkte, Leverkusen braucht Punkte."