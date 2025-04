"Wie kann man das so vergeigen?" Empörung nach Müller-Aus bei Bayern!

SPORT1 05.04.2025 • 20:24 Uhr Das Aus von Thomas Müller beim FC Bayern sorgt für ein heftiges Medien-Echo. Für Max Eberl und Uli Hoeneß gibt es viel Kritik

Während der Spiegel den Routinier in Anlehnung an den Begriff Bauernopfer aufgrund der nötigen Einsparungen beim Rekordmeister als „Bayernopfer“ bezeichnet, fragt Bild provokant: „Wie kann man das Ende einer Vereins-Legende so vergeigen?“

Neben Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß wird in vielen Medien auch Sportvorstand Max Eberl als Verlierer der Müller-Thematik ausgemacht. „Er steht in der Öffentlichkeit jetzt quasi als Lügner da“, schreibt T-Online mit Blick auf den eigentlich von Eberl erteilten Freifahrtschein an Müller. SPORT1 fasst die Pressestimmen zum Müller-Aus zusammen.

Müller weg von Bayern? „Wie kann man das so vergeigen?“

Der Spiegel: „Das Bayernopfer. Ein Vierteljahrhundert hat Thomas Müller für den FC Bayern gespielt, nun muss er gehen, unfreiwillig. Seinen Unmut darüber versteckt er kaum.“

Bild: „Wie kann man das Ende einer Vereins-Legende so vergeigen? Die größten Verlierer beim Müller-Aus sind Manager Max Eberl und Vereinspatron Uli Hoeneß. In aller Öffentlichkeit läutete Hoeneß das Aus ein! Mia san stillos … Auffällig: Eberl saß in den letzten Gesprächen mit Müller gar nicht mehr am Tisch, CEO Dreesen übernahm (wie auch schon zuletzt beim Tel-Geschäft mit Tottenham). Damit ist der Manager nach nur 14 Monaten im Amt nahezu irreparabel beschädigt."

„Die zwei giftigen Botschaften des Thomas Müller“

Welt: „Die zwei giftigen Botschaften des Thomas Müller. Das Müller-Statement hat insgesamt einen versöhnlichen Sound, aber zwei giftige Botschaften mussten offenbar trotzdem raus. Gift-Botschaft Nummer eins: „Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt.“ Gift-Botschaft Nummer zwei: „Das Hin und Her in der Öffentlichkeit während der vergangenen Wochen und Monate hat mir verständlicherweise nicht gefallen.“

kicker: „Am Tischtuch wurde gezerrt, es aber nicht zerrissen. Ein so verdienter Spieler, eine lebende Klub-Legende, hat einen großen und würdigen Abschied verdient. Jetzt haben sich der FC Bayern und der 35-Jährige auf ein Szenario ohne Verlierer geeinigt. Wie schon auf der Zielgeraden bei den Verhandlungen bezüglich der Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala hat Vorstandschef Dreesen auch bei Müller die Verantwortung übernommen. Mit dem Resultat, dass es ein Abschied wird, bei dem sich alle Beteiligten in die Augen schauen können.“

Süddeutsche Zeitung: „Er wäre so gerne geblieben. Thomas Müller muss München gegen seinen Willen im Sommer verlassen. Er und sein Klub verkünden die Trennung immerhin gemeinsam, allerdings in sehr unterschiedlichen Worten.“

„Eberl steht jetzt quasi als Lügner da“

Spox: Müller selbst verhindert ein unwürdiges Ende! Bei seinem Bayern-Abschied gibt es einen klaren Verlierer. Wenn sich der Klub für einen Vorstand entscheidet, sollte er ihm auch eine gewisse Dosis an Vertrauen schenken. Das scheint bei Eberl immer mehr zu schwinden.“