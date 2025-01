Bayern-Star überrascht: Tuchel hatte so viel Power

Coman: Darum ist Kane weniger im Strafraum

Kane sei mehr in den Spielaufbau involviert , während „Lewy ein Strafraumstürmer ist.“ Auch Lewandowski könne sich zwar fallen lassen, aber Kane spiele „fast wie ein Zehner oder Mittelfeldspieler, daher ist er offensichtlich manchmal weniger in der Box.“

Die Bayern starten am Samstag mit der Partie gegen Borussia Mönchengladbach in den zweiten Teil der Bundesligasaison . Unter Trainer Kompany liegen die Münchner als Spitzenreiter auf Titelkurs.

Über den Spielstil von Kompany sagte Coman: „Vom ersten Moment an hat er uns gesagt, wie er das Spiel sieht, wie er uns spielen lassen will und dass wir ihm vertrauen müssen. Es gefällt mir.“

Bayern-Star erklärt das Risiko des Kompany-Systems

Dieser habe in München zwar keine wahnsinnig guten Ergebnisse gehabt, aber „ich erinnere mich an seine erste Rede in der Umkleide. Wir dachten alle: ‚Wir sind zurück.` Da war so viel Power.“