Bundesliga: Babbel kritisiert Bayern-Stars - und nennt konkrete Namen

Markus Babbel kritisiert den Umgang von Borussia Dortmund mit den Trainern mit drastischen Worten. Außerdem stört sich der Ex-Trainer an Bayerns Defensivleistung.

„Ich verstehe die Verantwortlichen nicht“, sagte der 52-Jährige im Interview mit ran – und ging gar noch einen Schritt zurück in der Historie: „Ich konnte schon den Wechsel zu Nuri Sahin im Sommer nicht verstehen, Edin Terzic war Vize-Meister und danach im Champions-League-Finale. Aber ich bin heilfroh für ihn, dass er da weg ist.“

Wäre Terzic noch da gewesen, hätte ihm laut Babbel Ungemach gedroht: „Wenn er so performt hätte wie jetzt, hätten sie ihn vermutlich an den Ohren am Flutlichtmasten aufgehängt (…). Keiner ist gut genug für den Verein und die Offiziellen. Dabei ist es müßig, diesen Klopp 2.0 finden zu wollen.“