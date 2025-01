Bundesliga: Bayern-Deal kurz vor Abschluss

Der FC Bayern München steht vor einer Verpflichtung von Torhüter Jonas Urbig. Der 21-Jährige absolviert bereits den Medizincheck in München.

Nächster Nachfolge-Kandidat für Manuel Neuer: Der FC Bayern München steht kurz vor einer Verpflichtung von Torhüter Jonas Urbig. Der Deal hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angebahnt , offiziell soll der Transfer am Montagnachmittag oder Dienstagvormittag verkündet werden.

Nach SPORT1 -Informationen ist der 21-Jährige am Montagmorgen zum Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder eingetroffen, ehe ein zweiter Check anschließend an der Säbener Straße folgen soll.

Urbig gegen Kiel bereits im Kader?

Für die Dienste des Torhüters zahlt der deutsche Rekordmeister rund sechs Millionen Euro zuzüglich Boni an den 1. FC Köln, wo Urbig noch bis 2026 unter Vertrag steht. Sollte der Torhüter den Medizincheck bestehen, könnte er bereits am Samstag im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel im Kader stehen.

Der 38 Jahre alte Neuer will Stammtorhüter des FC Bayern bleiben und weiterhin so viele Spiele wie möglich absolvieren. Nach SPORT1-Informationen sollen Einsätze in Urbigs neuem Vertrag daher nicht garantiert sein.