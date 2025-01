Bundesliga: Emotionale Botschaft an DFB-Star

Bemerkenswerte Geste für den verletzten Benjamin Henrichs : Nach einem Traumtor von Benjamin Sesko bildeten die Stars von RB Leipzig eine Jubeltraube und reckten dabei symbolisch das Trikot von Henrichs in die Höhe.

Sesko hatte unmittelbar nach Wiederanpfiff mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 3:1 gegen den SV Werder Bremen getroffen (47.), widmete den Treffer anschließend seinem verletzten Teamkollegen. „Oh mein Gott. Was war das für ein Gerät“, schwärmte DAZN -Experte Tobias Schweinsteiger.

Henrichs meldet sich nach Verletzung

Was die Reha angeht, meldete sich der Langzeitverletzte in der Halbzeitpause zu Wort. „Es läuft ganz gut. Vieles ist mir am Anfang schwergefallen. Ich hoffe, dass ich bald wieder normal gehen kann“, gab sich der 27-Jährige zuversichtlich.