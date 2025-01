Bundesliga: Ersetzt dieser Bayern-Star Marmoush?

SPORT1 14.01.2025 • 18:45 Uhr Wechselt Omar Marmoush zu Manchester City? Lothar Matthäus äußert sich zur Situation des Frankfurter Stürmers und verrät, wen er als potenziellen Nachfolger sieht.

Star-Stürmer Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt wird weiter mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht. Sollte der 25-Jährige tatsächlich dem Ruf von Pep Guardiola folgen, hätte der deutsche Rekordnationalspieler bereits einen passenden Nachfolger für die SGE parat, wie er am Dienstag in einer Medienrunde von Wettpartner Interwetten in München erzählte.

„Ich habe mir Gedanken gemacht, wer könnte da passen? Ich komme auf Mathys Tel“, so Matthäus. Tel käme beim FC Bayern kaum zum Zug, hätte sich aber beweisen können, wenn er mal zum Einsatz kam, führte der 63-Jährige weiter aus: „Er hat die Geschwindigkeit und spielt eine ähnliche Position, kann wie Marmoush von außen kommen.“

Der 19-jährige Franzose kam in der laufenden Saison erst auf sieben Einsätze in der Liga, blieb gänzlich ohne Torbeteiligung. Zuletzt hielten sich hartnäckige Gerüchte um einen Abgang von Tel in Richtung FC Chelsea.

Lobende Worte für Eintracht-Sportvorstand

Neben Marmoush und Tel hatte Matthäus noch lobende Worte für Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: „Er ist für mich einer der besten Sportverantwortlichen in der Bundesliga.“ Seine Qualität liege darin, ablösefreie Spieler zu holen und „dann für 70 – 80 Millionen Euro zu verkaufen“.

