Januar-Transfer? Manchester City macht bei Marmoush wohl ernst!

Manchester City will im neuen Jahr offenbar nochmal angreifen. Dem sportlichen Aufschwung folgt offenbar ein konkreter Plan auf dem Transfermarkt. Im Mittelpunkt: Omar Marmoush.

Manchester City bemüht sich offenbar intensiv um eine Verpflichtung von Bundesliga-Superstar Omar Marmoush. Wie diverse englische Medien berichten, will der englische Meister den Angreifer von Eintracht Frankfurt schon im Januar auf die Insel holen.

Marmoush soll dem zwischenzeitlich in eine massive Krise abgerutschtem Team von Trainer Pep Guardiola neuen Wind verleihen.

Marmoush für 60 Millionen Euro nach England?

In Frankfurt steht der ägyptische Nationalspieler Marmoush noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf 60 Millionen Euro eingeschätzt.

Finanziell könnten die Hessen mit dem 25-Jährigen also ein gigantisches Geschäft machen. Sportlich allerdings wäre ein Abgang mitten in der Saison ein empfindlicher Verlust. Mit 18 Toren und 12 Assists in 24 Spielen ist Marmoush der Erfolgsgarant schlechthin beim Bundesliga-Dritten.