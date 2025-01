Bundesliga heute: Bochum - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 12:45 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig reist mit einer beeindruckenden Bilanz ins Vonovia Ruhrstadion, denn die Roten Bullen haben zehn ihrer zwölf Pflichtspiele gegen den VfL Bochum gewonnen. Diese Dominanz zeigt sich auch in der Defensive: In den bisherigen Begegnungen kassierte Leipzig nur vier Gegentore gegen Bochum. Bereits im Hinspiel der aktuellen Saison behielt RB Leipzig mit einem 1:0-Sieg eine weiße Weste. Für Bochum-Trainer Dieter Hecking wird es eine besondere Partie, da er mit seinem 427. Bundesliga-Spiel als Trainer an Christoph Daum im ewigen Ranking vorbeiziehen wird. Allerdings wartet Hecking seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Leipzig.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bochum - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfL Bochum hat die Hinrunde der Bundesliga-Saison 2024/25 mit nur neun Punkten abgeschlossen, was die schwächste Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte darstellt. Doch die jüngsten Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung: Bochum holte sechs seiner neun Punkte an den letzten drei Spieltagen und gewann erstmals seit über einem Jahr zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge. Zudem ist der VfL seit 214 Minuten ohne Gegentor im eigenen Stadion. Ein dritter Heimsieg in Serie wäre ein Novum seit dem Jahreswechsel 2022:2023.

Leipzigs Formschwäche und personelle Ausfälle

RB Leipzig beendete die Hinrunde mit nur 30 Punkten und kämpft mit einer Formschwäche, die sich in fünf Niederlagen in den letzten neun Bundesliga-Partien widerspiegelt. Diese Schwächephase wird durch die Ausfälle von Benjamin Šeško und Loïs Openda verschärft, die beide aufgrund von Gelb-Rot-Sperren fehlen. Šeško, der an jedem der letzten fünf Spieltage getroffen hat, und Openda sind Leipzigs beste Torschützen. Ihre Abwesenheit könnte die Offensive der Gäste empfindlich schwächen.

Bochums Offensive und Schlüsselspieler

Der VfL Bochum hat in dieser Saison erst 14 Tore erzielt, was die schwächste Bilanz nach 17 Spieltagen in der Vereinsgeschichte darstellt. Doch mit Philipp Hofmann haben die Bochumer einen Hoffnungsträger in ihren Reihen. Hofmann erzielte am letzten Spieltag sein zweites Saisontor und ist mit insgesamt vier Scorerpunkten der Top-Scorer des VfL. Besonders im heimischen Stadion zeigt er seine Stärke, wo er zehn seiner 14 Bundesliga-Tore erzielt hat. Gegen ein Leipzig, das nach Bochum die zweitmeisten Großchancen in dieser Saison zugelassen hat, könnte Hofmann erneut zum entscheidenden Faktor werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird VfL Bochum 1848 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.