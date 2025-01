Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - BVB LIVE im TV, Stream & Ticker

Besonders in den letzten sieben Begegnungen seit der Saison 2021/22 dominierte Dortmund mit 19 von 21 möglichen Punkten. Einzig das 3:3-Unentschieden in der Vorsaison in Frankfurt verhinderte die Maximalausbeute. Die aktuellen Leistungen sprechen allerdings klar für die Eintracht. Dabei braucht der BVB dringend einen Sieg, sonst wäre die Qualifikation für die Champions League schon fast abgehakt.

Bundesliga: So sehen Sie Frankfurt - BVB heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Frankfurt spielt mit 33 Punkten nach 17 Spieltagen die zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Nur in der Saison 1993/94 hatte die SGE zu diesem Zeitpunkt mehr Zähler auf dem Konto. Zudem knackte Frankfurt erstmals seit der Saison 1991/92 die 40-Tore-Marke nach 17 Spielen. Die Offensive der Eintracht ist in dieser Saison besonders stark, was sich auch in den 23 Toren in den ersten acht Heimspielen widerspiegelt – ein Wert, der zuletzt vor 43 Jahren erreicht wurde.