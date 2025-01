Bundesliga heute: Freiburg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.01.2025 • 12:20 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg empfängt heute Holstein Kiel im Europa-Park Stadion, und es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams im Profifußball. Das erste Duell fand in der 2. Runde des DFB-Pokals 2018/19 statt, bei dem sich die Störche mit 2:1 durchsetzten. Freiburg hat in den letzten fünf Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger nur einmal gewonnen, darunter eine 0:3-Heimniederlage gegen St. Pauli im September 2024. Die Breisgauer hoffen, ihre Bilanz gegen Aufsteiger zu verbessern, während Kiel auf den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga wartet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Freiburg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SC Freiburg hat in dieser Bundesliga-Saison mit 16 Punkten aus den ersten sieben Heimspielen einen starken Start hingelegt, was ihrem besten Start vor heimischer Kulisse gleichkommt. In der vergangenen Saison gewannen sie ebenfalls fünf Heimspiele. Holstein Kiel hingegen hat in der Fremde noch keinen Sieg errungen und könnte als erster Bundesliga-Debütant seit 24 Jahren die ersten acht Auswärtsspiele einer Saison sieglos bleiben. Diese Konstellation verspricht eine interessante Dynamik im heutigen Spiel.

Offensive Highlights und defensive Schwächen

Kiels Shuto Machino ist mit sechs Toren und einer Vorlage der Topscorer seines Teams in dieser Saison und hat zuletzt beim 5:1-Sieg gegen den FC Augsburg geglänzt. Auch Phil Harres zeigte mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack aufsteigende Form. Freiburg hingegen kassierte zuletzt beim 1:5 in Leverkusen fünf Gegentore, was ihnen seit über einem Jahr nicht mehr passiert war. Beide Teams haben in der Defensive Schwächen gezeigt, was auf ein torreiches Spiel hindeuten könnte, insbesondere da Kiel bereits 24 Gegentore in den ersten Halbzeiten kassierte.

Strategische Überlegungen und Schlüsselspieler

Freiburg hat in dieser Saison 123 hohe Ballgewinne erzielt, nur übertroffen vom FC Bayern, während Kiel mit 76 zu den Teams mit den wenigsten hohen Ballgewinnen gehört. Dennoch trifft Freiburg auf ein Team, das die meisten gegnerischen hohen Ballgewinne zuließ. Ein weiterer Aspekt ist die Torgefährlichkeit vor der Pause, wo Freiburg erst sieben Mal traf, während Kiel in den ersten Halbzeiten bereits 24 Gegentore kassierte. Spieler wie Machino und Harres könnten entscheidend sein, um die Defensive der Breisgauer zu überwinden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Sport-Club Freiburg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.